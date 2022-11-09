Температурный рекорд 96-летней давности побит в Петербурге 9 ноября

В Петербурге дождливо, но тепло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург все же побил температурный рекорд. Как и обещали синоптики, 9 ноября стало экстремально теплым для своего времени. Уже к двум часам дня было зафиксировано превышение показателей далекого 1926 года, когда воздуз прогревался до +9,3 градуса.

В 14:00 на метеостанции температура воздуха достигла +9,4 градуса. Перекрыт максимум температуры воздуха, - сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

При этом потепление продолжается. Сегодня гидрометцентр прогнозирует до +10 градусов. Точные параметры станут известны после 21 часа, когда специалисты снимут данные с контрольных термометров.

Но и это еще не все. Принесший тепло циклон «Филомена» задержится в Петербурге на несколько дней. Так что новые рекорды возможны вплоть до 12 ноября.