Пенсионерка лишилась 1 млн рублей, пытаясь освятить деньги в храме в Петербурге

Пенсионерка из Петербурга лишилась 1 млн рублей, пытаясь их освятить в церкви Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась 1 миллиона рублей, пытаясь освятить деньги. Жительница Купчино доверилась своей знакомой и попросила помочь провести обряд. Однако женщина просто забрала у старушки деньги. Об этом 9 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 8 ноября в полицию Фрунзенского района обратилась 85-летняя петербурженка и обвинила в краже свою знакомую, - рассказал источник.

3 ноября к пенсионерке в квартиру на улице Турку пришла знакомая. Старушка попросила женщину отнести деньги в церковь, чтобы освятить. Та деньги взяла, но обратно с ними так и не вернулась, на звонки перестала отвечать. Пенсионерка доверилась проходимке, так как в течение шести лет та периодически оказывала ей различные медицинские услуги.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.