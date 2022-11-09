Мужчину сильно ударило током в ванной в квартире в Петербурге

Молодого петербуржца ударило током в ванне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина получил сильный удар током, принимая ванну. Все произошло ночью 9 ноября 2022 года в квартире на Невском проспекте. По всей видимости, пострадавший лежал в воде и пользовался телефоном, который стоял на зарядке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 26-летнего мужчину в половине второго ночи привезли в НИИ скорой помощи из квартиры на Невском проспекте, - рассказал источник.

У пациента было множество травм: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы темени и затылка и электротравма первой степени. Помимо этого мужчина получил электроожог ягодиц.

В каком состоянии находится пострадавший не уточняется.