Следж-хоккейную команду для реабилитации военнослужащих создадут в Петербурге

В Петербурге создают следж-хоккейную команду для реабилитации военнослужащих / Фото: vk.com/sledge_hockey

В Санкт-Петербурге создадут следж-хоккейную команду для реабилитации военнослужащих, которые были ранены во время специальной военной операции. Этим занимается автономная некоммерческая организация «Общее дело», которая также собирается необходимые вещи для участников СВО. Об этом 9 ноября 2022 года сообщает газета «Петербургский дневник».

- Сейчас проводим по одной тренировке в неделю, но в будущем планируем увеличить их число до 3-4, чтобы ребята, которые приходят с СВО и уже подлечили свои ранения, знали, что у них есть возможность поиграть в хоккей, - пишет издание со ссылкой на хоккеиста Кирилла Сафронова.

Все занятия для военнослужащих бесплатные. Главная цель проекта - помочь раненным как можно быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни.

- Военные в хорошей физической форме, освоить новый для себя вид спорта не должно быть для них проблемой, - отметил Сафронов.