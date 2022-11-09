Суд Петербурга запретил 20 сайтов об изготовлении оружия в домашних условиях

Суд запретил сайты с домашним изготовлением оружия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещенной к распространению информацию с сайтов, на которых рассказывалось об изготовлении оружия в домашних условиях.

- Суд установил, что на 20 сайтах были размещены материалы об изготовлении дроби, пороха, пуль, пневматического оружия, короткоствольного стрелкового оружия, обреза, самострела, простейшей жидкостной зажигательной гранаты, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На тех же сайтах можно было узнать, как переделать в боевой пневматический пистолет или другое оружие.

Судья в вердикте указал, что подобная информация может использоваться для диверсий и терактов, а поэтому должна быть запрещена для общественного доступа ради безопасности.