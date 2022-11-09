Транспортный коллапс из-за неработающего светофора возник на Светлановской площади в Петербурге

Светлановская площадь встала в сплошную пробку. Фото: vk.com/spb_today

Настоящий транспортный коллапс возник на Светлановской площади в Петербурге. Вечером 9 ноября тут отключились светофоры. И оживленный перекресток, на котором движение идет с пяти направлений, встал намертво.

- Вот такой коллапс ожидает на Светлановской площади, там не работают светофоры, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото, опубликованное там же в соцсетях, показывает «глухую» пробку. Не едут ни машины, ни трамваи, ни другой общественный транспорт. В условиях отсутствия светофоров и ГИБДД, движение идет по принципу «кто успел, тот влез».

В итоге все подъездные пути к площади окрашены даже не темно-красным - коричневым. Что означает скорость движения 1-2 километра в час.

Водителям советуют объезжать проблемное место и не усугублять ситуацию.