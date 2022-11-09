Еще почти 4,5 тысячи дворников потребуется для уборки Петербурга зимой

Петербургу нужно еще почти 4,5 тысячи дворников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще почти 4,5 тысячи дворников нужно Петербургу, чтобы обеспечить уборку города в зимний период. Об этом заявил глава Жилищного комитета Олег Зотов. Он также рассказал, сколько еще и каких работников сферы ЖКХ планируют набрать перед зимой.

- Сейчас потребность Петербурга в дворниках составляет 4364 человека. Механизаторов нужно около 1200, - заявил Зотов на пресс-конференции в ТАССе.

Завлекать на работу хотят высокой зарплатой: от 49 тысяч специалистам ручного труда, то есть дворникам, и от 77 тысяч рублей - механизаторам. Иногородним обещают проживание в доходных домах, а также дополнительные возможности для проведения досуга.

Кроме того, всем работникам сулят карьерный рост и получение высшего образования по направлению «жилищно-коммунальное хозяйство».