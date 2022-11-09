Петербуржец убил продавщицу интим-магазина 29 ударами ножа, чтобы украсть два вибратора

Дело мужчины, убившего продавщицу секс-шопа, рассмотрит Городской суд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению по существу дело о жестоком убийстве продавщицы интим-магазина на улице Дыбенко. Преступление произошло в феврале 2022 года. Погибшая получила почти три десятка ударов ножом от грабителя, укравшего лишь пару секс-игрушек.

- Около 22 часов 18.02.2022 обвиняемый, находясь в помещении магазина интимных товаров, продемонстрировал продавщице имеющийся у него нож, высказал требование пройти в подсобное помещение, выполнять которое потерпевшая отказалась, после чего обвиняемый нанес ножом последней не менее 29 ударов в голову, шею и туловище, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина погибла на месте, а нападавший схватил с прилавка два дешевых вибратора, общей стоимостью чуть более 2,5 тысяч рублей и убежал. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не судимый монтажник. Полицейским он сказал, что не хотел убивать, но запаниковал. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Погибшей женщине было 27 лет, она не дожила одного дня до 28 дня рождения.