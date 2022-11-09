Постоянный пункт обогрева работает в Приморском районе Петербурга

Пункт обогрева создан для людей без определенного места жительства Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пункт обогрева для горожан, у которых нет определенного места жительства, работает на территории Приморского района. Он существует с 2006 года и представляет собой палатку площадью в 40 квадратных метров.

- В палатке поддерживается комфортная температура – 22 градуса. Обогреться за одну ночь могут 50 бездомных. Там работают постоянно дежурные, поддерживается безопасность. Регулярно проводится уборка, - рассказали в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга.

Палатка работает каждый день, круглосуточно. Там ночуют и бездомные инвалиды, которым некуда идти. Для людей установлены двухъярусные кровати. Их обеспечивают двухразовым питанием. Палатка существует на деньги с пожертвований петербуржцев и общественных организаций.

Помимо помощи с проживанием, людям без определенного места жительства оказывают правовые и социально-бытовые услуги. В том числе, помогают оформить документы для трудоустройства.