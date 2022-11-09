Суд Петербурга приговорил педофила к 16 годам колонии особого режима

Мужчине, развращавшему детей, вынесен приговор Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор мужчине, который развращал несовершеннолетних с мая 2020 года по январь 2021 года. На петербуржца завели уголовное дело сразу по двум статьям: «развратные действия» и «насильственные действия сексуального характера». Мужчина несколько раз совершал развратные действия в отношении 15-летней девочки. Его жертвами стали еще шесть детей в возрасте 15, 16 и 17 лет.

- Процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 16 лет. Это время он проведет в исправительной колонии особого режима, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме этого, в течение 15 лет мужчине запрещено работать с детьми и даже трудоустраиваться туда, где предполагается работа с несовершеннолетними.

Напомним, ранее в апреле 2021 года ранее судимому обвиняемому выбрали меру пресечения. С того момента он находился под стражей. Свою вину мужчина признал еще тогда и не возражал против решения.