Трассы четырех автобусных маршрутов изменятся в Петербурге с 11 ноября

Четыре маршрута автобусов изменят трассы с 11 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четыре маршрута автобусов начнут ходить по измененным трассам в Петербурге. Комитет по транспорту учел пожелания пассажиров и подкорректировал пути следования. Изменения вступят в силу с 11 ноября.

- В Московском районе автобус № 62 не будет больше делать заезд к станции метро «Московская», так как этот участок маршрута не был востребован у пассажиров, - сообщает пресс-служба Комтранса.

Теперь автобус будет связывать жилые кварталов на Пулковском шоссе с улицами Костюшко и Кубинской.

В Красногвардейском районе автобус № 124 продлевается до Хасанской улицы (по Ленской и проспекту Наставников «туда», по Хасанской и улице Коммуны «обратно»).

В Красносельском районе маршрут № 345 дотянут до новостроек в Горелово. А в Зеленогорске (Курортный район) у автобуса 415Ш появится остановка у 445-й школы.