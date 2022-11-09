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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 16:04

Петербуржец потребовал остановить трамвай в нужном ему месте и разбил стекло, получив отказ

Дебошира задержала Росгвардия
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пьяный пассажир разбил стекло в трамвае. Фото: Росгвардия СПб

Пьяный пассажир разбил стекло в трамвае. Фото: Росгвардия СПб

Пьяного пассажира, который перепутал трамвай с маршруткой, задержали бойцы Росгвардии. Вечером 8 ноября подвыпивший пассажир маршрута №45, следующего по Купчино, постучался в окошко вагоновожатому и потребовал остановить трамвай «прямо здесь». Получив резонный отказ, мужчина пустил в ход кулаки.

- Около 20:00 поступил сигнал, что на остановке общественного транспорта на перекрестке Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина в трамвае маршрута №45 сработала кнопка тревожной сигнализации, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

На место ЧП примчался наряд вневедомственной охраны. Оказалось, что подвыпивший детина обиделся на отказ остановить трамвай где ему надо, и разбил в вагоне стекло.

Дебошира отвезли трезветь в отдел полиции. Дальнейшую его судьбу решат в МВД.