Лидеры «барной» ОПГ из Петербурга отметят Новый год в СИЗО

Мужчину арестовали по "барному" делу Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одного организатора преступной группировки в барах на Рубинштейна арестовали. Суд Петербурга назначил мужчине арест до 7 января 2023 года. Напомним, 8 ноября были задержаны больше 40 подозреваемых по «барному» делу. Позже их количество сократилось до 13. Обвинения были предъявлены семерым из них.

- Второй организатор обманов посетителей в баре просил домашний арест. Но суд прислушался к следствию и назначил ему заключение под стражу, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, двое организаторов создали преступную группировку с 11 единомышленниками. Среди них и те, кто руководил промо-моделями, и сами красивые девушки, которые «разводили» клиентов на дорогие коктейли, которые на самом деле были разбавленным спиртом из самогонного аппарата.

В числе пострадавших 11 человек. Их обманули на 10,5 миллионов рублей.