Температурный максимум в Петербурге 9 ноября превысил 10 градусов

Синоптик отметил, что это не последний теплый день в ноябре Фото: Олег ЗОЛОТО

Температурный максимум для 9 ноября прошел в Петербурге. Так считает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Об этом он поделился с подписчиками своего телеграм-канала.

- Максимум температуры на сегодня уже, скорее всего, прошел. Температура воздуха стала понижаться. И после трех часов дня на центральной метеостанции города было +10,6 градусов. Так что, экстремум температуры таким и останется для 9 ноября, - говорится в сообщении синоптика.

Синоптик отметил, что это не последний теплый день в ноябре. Он сообщил, что рекорды на этом могут не закончиться.

Напомним, 9 ноября в Петербурге побит температурный рекорд 96-летней давности. Тогда воздух прогревался до +9,3 градусов. Теплый циклон «Филомена» останется в Петербурге до 12 ноября.