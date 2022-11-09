Один из организаторов обмана в барах отправлен под стражу в Петербурге

Мужчина проведет в следственном изоляторе 2 месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из фигурантов уголовного дела об обмане клиентов в барах на улице Рубинштейна отправлен под арест. Такое решение принял Октябрьский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Двое мужчин организовали преступное сообщество с еще 11 соучастниками. Они обвиняются по статье «мошенничество». Один из организаторов будет арестован до 7 января 2023 года. А позже был арестован и второй организатор, - говорится в сообщении.

По версии следствия, в барах красивые промо-модели «разводили» на деньги богатых мужчин. Они контролировали, чтобы посетитель много выпил, а дальше по несколько раз просили его оплатить счет. При этом клиентам в развлекательном заведении наливали поддельный алкоголь: разбавленный спирт с элитными наклейками.

Из-за мошенников пострадали 11 человек. Им причинен ущерб в размере 10,5 миллионов рублей.