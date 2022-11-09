Массовое ДТП произошло на Народной улице в Петербурге

По словам очевидцев, столкнулись 6 машин. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП произошло на Народной улице. Машины столкнулись за перекрестком с проспектом Большевиков в сторону КАДа. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 9 ноября.

- Автомобили столкнулись в левом и частично в среднем ряду. Все повыходили из машин. Разбились на группы по интересам, стоят, общаются, - пошутил подписчик в посте в социальной сети.

Другие очевидцы написали в комментариях, что происшествие случилось еще в три часа дня, но водители все еще находятся на месте ДТП. Пользователи предположили, что столкновения произошли из-за несоблюдения дистанции.

По информации очевидцев, на Народной улице столкнулись сразу шесть автомобилей. О пострадавших не сообщается.