Управляющему и администратору нашумевших баров Петербурга запретили пользоваться телефонами

Выбраны меры пресечения для подозреваемых по «барному» делу Фото: Олег ЗОЛОТО

Управляющему и администратору, которые работали в барах на улице Рубинштейна, избрали меры пресечения. Напомним, в развлекательных заведениях обманывали посетителей. Красивые промо-модели «разводили» мужчин на деньги. Работала целая организованная преступная группа.

- Администратору и управляющему запрещены определенные действия на весь период предварительного следствия. Им нельзя общаться с другими участниками ОПГ, а также пользоваться телефоном и интернетом и посещать места, где много людей, - говорится в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, в барах на улице Рубинштейна красивые девушки спаивали поддельным алкоголем посетителей и просили по несколько раз платить по счету. Мужчины оставляли в развлекательных заведениях миллионы.

По делу уже арестованы два предполагаемых организатора. Они проведут в следственном изоляторе два месяца. Сейчас им назначен арест до 7 января следующего года.