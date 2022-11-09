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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 17:57

Управляющему и администратору нашумевших баров Петербурга запретили пользоваться телефонами

Работники заведения проходят подозреваемыми по «барному» делу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Выбраны меры пресечения для подозреваемых по «барному» делу

Выбраны меры пресечения для подозреваемых по «барному» делу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Управляющему и администратору, которые работали в барах на улице Рубинштейна, избрали меры пресечения. Напомним, в развлекательных заведениях обманывали посетителей. Красивые промо-модели «разводили» мужчин на деньги. Работала целая организованная преступная группа.

- Администратору и управляющему запрещены определенные действия на весь период предварительного следствия. Им нельзя общаться с другими участниками ОПГ, а также пользоваться телефоном и интернетом и посещать места, где много людей, - говорится в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, в барах на улице Рубинштейна красивые девушки спаивали поддельным алкоголем посетителей и просили по несколько раз платить по счету. Мужчины оставляли в развлекательных заведениях миллионы.

По делу уже арестованы два предполагаемых организатора. Они проведут в следственном изоляторе два месяца. Сейчас им назначен арест до 7 января следующего года.