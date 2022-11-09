Суд Петербурга рассмотрит дело о хищении 1 млрд рублей при реконструкции Эрмитажа

Верховный суд отклонил запрос о смене подсудности дела Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры будут рассматривать в суде Петербурга. Мужчину обвиняют в хищении с соучастниками более 900 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Сначала чиновник был объявлен в федеральный розыск, потом – в международный. Экс-директора экстрадировали в Россию из Австрийской республики. Стороны защиты направляли ходатайство в Верховный суд РФ, чтобы изменить территориальную подсудность дела, - говорится в сообщении.

Однако Верховный суд все-таки отказал защите, поэтому уголовное дело будет возвращено в Санкт-Петербург в Куйбышевский районный суд. Чиновник останется под стражей до 24 января следующего года.

Напомним, преступление было совершено в 2015-2016 годах. А экстрадировали в Россию сотрудника Минкультуры РФ только в марте 2021 года. С тех пор он находится в следственном изоляторе.