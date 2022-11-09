Туристические компании Петербурга и Турции обсудили перспективы сотрудничества

Представители туристических компаний Турции Фото: Пресс-служба Смольного

В Петербурге 9 ноября прошли встречи туристических компаний из Турции и местных туроператоров. Представители компаний обсудили возможности Северной столицы по приему зарубежных гостей. Среди перспективных направлений отмечены поездки в Петербург с образовательными и оздоровительными целями, а также для проведения деловых мероприятий.

- Нашим туристам интересен Петербург из-за особой культуры и достопримечательностей. Жителям Турции нравится такой формат, потому что Турция тоже имеет богатую культуру и много исторических памятников разных эпох, - сказал генеральный консул Турецкой Республики в Петербурге Озгун Талу, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Программу мероприятия организовали Комитет по развитию туризма Петербурга и Городское туристско-информационное бюро. Представители туристических компаний Петербурга и Турции посетили ведущие отели города, а также экскурсии в Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор, Музей Фаберже, музей-заповедник «Царское Село».