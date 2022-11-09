Начальницу промо-моделей из баров на Рубинштейна арестовали в Петербурге

Решение о мере пресечения принял Октябрьский районный суд

Октябрьский районный суд выбрал меру пресечения для еще одного фигуранта уголовного дела об обмане посетителей в барах на улице Рубинштейна. Женщина, которая руководила промо-моделями, арестована на два месяца. Она будет в следственном изоляторе до 7 января.

- Подозреваемую задержали 8 ноября. В этот же день ей предъявили обвинение. Они с адвокатом просили запрет определенных действий, но суд удовлетворил требования следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, красивые специально обученные девушки спаивали мужчин и контролировали, чтобы посетители несколько раз платили по одному и тому же счету. В итоге клиенты развлекательных заведений отдавали за коктейли миллионы рублей.

По версии следствия, задержанная женщина была начальницей промо-моделей и контролировала их работу.