Бюджетная комиссия Петербурга отклонила поправки депутатов к бюджету 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Бюджетная комиссия рассмотрела поправки в бюджет Петербурга на 2023 год, которые были поддержаны на заседании бюджетно-финансового комитета. Заседание бюджетной комиссии состоялось 9 ноября. О его итогах в своем телеграмм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

- 10 из 12 поправок в бюджет подразумевают сокращение резервного фонда правительства Петербурга. Но такое перераспределение средств не может быть поддержано из-за беспрецедентных вызовов, которые стоят перед нашей страной, и связанных с ними финансовых рисков, - говорится в сообщении.

По итогам заседания, бюджетной комиссией принято решение рекомендовать губернатору не поддерживать рассмотренные поправки. По мнению Алексея Корабельникова, решить вопросы, озвученные депутатами, можно в рамках выделенного финансирования.

Напомним, в планируемый на следующий год бюджет заложен увеличенный резервный фонд. Он составит 50 миллиардов рублей.