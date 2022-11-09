Иномарка перевернулась из-за ДТП на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге

Машина перевернулась из-за столкновения. Фото: vk.com/spb_today

Очередное ДТП в Петербурге произошло на проспекте Юрия Гагарина. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 9 ноября.

- «Матиз» прилег после столкновения с «Вольво» на проспекте Юрия Гагарина, 1. Вроде бы все целы, - написал мужчина в посте в социальной сети.

Остальные пользователи предположили, что авария могла произойти из-за того, что водители уже «переобули» автомобили в зимнюю шипованную резину, и теперь им приходится ездить на таких колесах по мокрому асфальту.

Другие комментаторы высказали восторг из-за того, что автомобиль «Вольво» даже не пострадал после столкновения с иномаркой. В обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы ДПС, которые выяснят, кто виноват в происшествии.