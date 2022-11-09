Рекордный температурный максимум установлен 9 ноября в городах Ленобласти

В трех городах побиты температурные рекорды Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти установлены новые суточные рекорды максимальной температуры. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

- Новые рекорды максимальной температуры зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В Выборге температура воздуха составила 8,6 градусов со знаком плюс. Это на 0,1 градус больше рекорда 1963 года, - сообщает синоптик.

В Кингисеппе 9 ноября было максимум +10,7 градусов. Это на 0,7 градусов выше рекорда, который был зафиксирован в 1977 году. Рекордной стала и погода в Тихвине. Там было 9,8 градусов со знаком плюс, что на 1,4 градус больше, чем в 1967 году.

Напомним, максимальная температура в Петербурге 9 ноября превысила 10 градусов и составила +10,6 градусов. При этом прежний рекорд, +9,3 градуса, был поставлен в 1926 году.