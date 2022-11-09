Контрастное освещение появилось на 500 пешеходных переходах в Петербурге

Контрастное освещение установлено на 500 пешеходных переходах в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На 500 пешеходных переходах Петербурга появилось контрастное освещение. 1100 светильников освещают 130 дорог. Специалисты планово заменяют натриевые световые приборы на светодиодные.

- Новое освещение появилось на Суздальском и Светлановском проспектах, Софийской улице, а также на проспектах Маршала Жукова, Королева, Испытателей, Наставников. На каждой из этих улиц насчитывается более 15 пешеходных переходов, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Контрастное освещение отличается от обычного тем, что пешеход при его использовании подсвечивается другим, более ярким светом, в отличие от освещения вдоль проезжей части. Таким образом, водители лучше видят людей, которые переходят дорогу, поэтому предупреждается вероятность ДТП на пешеходных переходах.