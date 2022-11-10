Мужчина залез в канализационную трубу в районе Пулково и застрял

Петербуржец застрял в канализационной трубе. Фото: t.me/netipichniipiter

Работники коммунальных служб спасали мужчину, который залез в канализационную трубу в районе аэропорта Пулково. Петербуржец не рассчитал свои параметры и застрял. Для того, чтобы спасти его, пришлось вызывать экскаватор. Машина разрыла улицу, чтобы найти мужчину.

- Как сообщает очевидец, мужчина прополз по трубе 12 метров. Для чего это было сделано, так и осталось загадкой, - сообщает телеграм-канал «Нетипичный Питер».

Судя по опубликованным кадрам, петербуржца удалось спасти. Понадобилась ли ему медицинская помощь, не сообщается. Скорее всего, он испытал серьезный шок, пока ждал, когда ему помогут выбраться.

Напомним, накануне житель Петербурга разбил окно в трамвае, потому что транспорт не остановили по его требованию. Видимо, мужчина перепутал трамвай с маршруткой. В итоге, его задержали сотрудники Росгвардии и отвезли в отдел полиции.