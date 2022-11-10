Теплую погоду до плюс 11 градусов обещают синоптики в Петербурге 10 ноября

В Ленобласти и Петербурге ожидаются дожди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Преобладание облачной погоды ожидается в Ленинградской области 10 ноября. В регионе ночью пройдет умеренный дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Скорость юго-западного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Температура воздуха в ночь на 10 ноября будет от +4 до +9 градусов, а днем от пяти до десяти градусов со знаком плюс, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Почти такая же погода ожидается в четверг в Северной столице. В ночь на 10 ноября пройдет небольшой дождь. Скорость ветра в темное время суток достигнет девяти метров в секунду.

- Ночью температура воздуха будет от семи до девяти градусов со знаком плюс. А вот днем ожидается потепление до 11 градусов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.