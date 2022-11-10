Постель загорелась в жилой квартире в Петербурге ночью 10 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в ночь на 10 ноября 2022 года в одной из квартир загорелась постель. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в первом часу ночи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Поступило сообщение о пожаре в квартире дома 11/60 по Малой Бухарестской улице. В квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров, происходило горение постельных принадлежностей, - рассказали спасатели.

На место незамедлительно выехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Однако помощь спасателей не понадобилась, так как пожар был потушен еще до их приезда жителями квартиры.

Причина возгорания постели на данный момент не сообщается. Проводится проверка.