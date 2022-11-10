Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 10 ноября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 10 ноября 2022 года. Минувшей ночью спасатели города четыре раза выезжали на пожары. Так, во Фрунзенском районе в доме на Малой Бухарестской улице в одной из квартир в первом часу ночи загорелась постель. Жильцы позвонили в МЧС, однако смогли сами потушить огонь еще до прибытия спасателей. Пострадавших нет.

В другой квартире на набережной Фонтанке загорелся бойлер для нагрева воды. Возгорание произошло в половине седьмого утра. Спасатели быстро потушили огонь. Никто не пострадал.

Помимо этого горели три машины. В половине первого ночи на Боровой улице в центре города загорелся моторный отсек у автомобиля "Хендай", а пламя перебросилось на стоящий рядом "Фольксваген". Во втором случае также горел "Хендай", но на этот раз на улице Карпинского в Калининском районе. В обоих случаях пострадавших нет.

Необычный случай произошел недалеко от аэропорта Пулково. Там работники коммунальных служб спасли мужчину, который зачем-то залез в канализационную трубу и застрял. По какой-то причине мужчина оказался голым.