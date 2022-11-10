Тепло до плюс 11 градусов будет в Петербурге 10 ноября

Тепло и дожди ждут Петербург 10 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается период теплой погоды. 10 ноября 2022 года циклон "Филомена" все еще будет радовать жителей города высокими для этого времени года температурами. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 11 градусов, что, вероятно, станет новым рекордом. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием южной периферии циклона, названного нашими европейскими коллегами "Филомена". В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон вновь будет близок к рекордным значениям, - рассказал синоптик.

Днем в Северной столице ожидается до 9-11 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 6-11 градусов. Ветер все еще юго-западный 4-9 метров в секунду.

Отметим, что суточный рекорд максимальной температуры был установлен для 10 ноября в 2019 году. Тогда температура воздуха достигла плюс 10,1 градусов.