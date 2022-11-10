Три машины горели в Петербурге в ночь на 10 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на 10 ноября 2022 года произошло возгорание трех автомобилей. Первый случай произошел в первом часу ночи в Центральном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 00:30 часов поступило сообщение о пожаре у дома 36-38 по Боровой улице Центрального района. В легковом автомобиле "Хендай" выгорел моторный отсек, а у стоящего автомобиля марки "Фольксваген" оплавилась левая сторона, - рассказали спасатели.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили пламя. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Второй случай произошел в Калининском районе города. В 4:22 часа ночи поступило сообщение о том, что горит автомобиль марки "Хендай" около дома 36/7 по улице Карпинского. В результате у машины обгорели сгораемые части. Пострадавших нет.