Беглов поздравил полицейских Петербурга с Днем сотрудника органов внутренних дел Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил полицейских города с Днем сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается 10 ноября. К поздравлениям также присоединился и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- Ваша трудная и самоотверженная работа – залог общественного спокойствия, созидательной жизни многомиллионного мегаполиса, безопасности наших сограждан, их веры в силу закона и справедливость, - говорится в поздравлении.

Губернатор и глава парламента отметили, что полицейские с честью продолжают традиции своих предшественников и с достоинством несут службу, охраняя порядок в городе, борясь с преступностью, что требует высоких морально-нравственных качеств и профессионализма.

- Благодарим всех сотрудников органов внутренних дел за верность долгу, стойкость и мужество.