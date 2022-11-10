«Хендай» врезался в «Вольво» на КАД Петербурга и скрылся с места ДТП

«Хундай» врезался в «Вольво» на КАД Петербурга и скрылся с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге произошло ДТП. Утром 9 ноября 2022 года на внутренней стороне трассы черная иномарка "Хендай Санта Фе" врезалась в едущий спереди "Вольво". Однако водитель-виновник аварии не стал выяснять отношения, а просто скрылся. Об этом второй участник ДТП рассказал в социальный сетях.

- На внутренней стороне КАД в районе подъема с Пулковского шоссе 9 ноября в 10:30 часов в "Вольво" врезался черный "Хендай Санта Фе". "Хендай" скрылся с места происшествия, - рассказал водитель пострадавшего автомобиля.

При аварии никто из людей не пострадал. Но у машины оказались разбиты фара и задний бампер. Теперь водитель разбитого авто разыскивает свидетелей, а также видеозаписи момента ДТП, чтобы найти виновника и привлечь его к ответственности.