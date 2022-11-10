Рекордно теплую ночь пережил Петербург 10 ноября

Петербург пережил самую теплую ночь 10 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой теплой для 10 ноября за всю историю наблюдений за погодой в городе. Температура воздуха не понизилась ниже плюс 9,2 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Сегодня в Санкт-Петербурге самая теплая ночь за весь ряд наблюдений, температура воздуха в городе не понизилась ниже плюс 9,2 градусов, - рассказал специалист.

Колесов отметил, что предыдущий рекорд принадлежал ночи 10 ноября 1939 года, когда температура воздуха составила плюс 7,5 градусов.

Но на этом рекорды еще не закончились. Днем 10 ноября 2022 года ожидается новый максимум. Сейчас рекорд принадлежит 2019 году, когда дневная температура составила плюс 10,1 градусов. Однако сегодня температура воздуха может повыситься до плюс 11 градусов.