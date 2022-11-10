Тепло может побить суточный рекорд в Петербурге столетней давности 10 ноября

Тепло может побить суточный рекорд в Петербурге столетней давности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неделя в Санкт-Петербурге выдалась очень теплой. Накануне, 9 ноября 2022 года, температура уже побила один рекорд, добравшись до отметки в плюс 10,6 градусов. Также и минувшая ночь на 10 ноября оказалась необычайно теплой. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- В Петербурге отмечена самая теплая ночь за весь ряд наблюдений, температура воздуха не понизилась ниже плюс 9, 2 градусов, - отметил синоптик.

Но на этом погода не останавливается. Ожидается, что днем воздух в городе прогреется до плюс 11 градусов и побьет рекорд для 10 ноября, который пока что остается за 2019 годом, когда температура составила плюс 10,1 градусов.

И это тоже не все. Если днем будет побит рекорд, то суточная температура 10 ноября 2022 года станет самой теплой за всю историю наблюдений на погодой в Петербурге, а также побьет рекорд столетней давности. Сейчас действующий рекорд за 1916 годом, когда среднесуточная температура составила плюс 8,7 градусов.