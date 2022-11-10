Китайский язык стал вторым по востребованности у работодателей в Петербурге

У петербургских работодателей китайский язык стал вторым по востребованности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге при устройстве на работу одним из самых востребованных языков стал китайский. За последний год вакансий с требованием знания этого языка стало больше в 1,85 раз. Об этом 10 ноября 2022 года сообщает сервис SuperJob.

- Востребованность китайского языка за последнее время значительно выросла. Он потеснил французский и немецкий языки. Испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому, - говорится в исследовании аналитиков.

На данный момент самый популярный все еще остается английский язык, китайский находится на втором, третье место занимает французский. Немецкий язык является четвертым среди самых востребованных, а итальянский завершает топ-5.

Китайский язык обычно требуется для менеджеров внешнеэкономической деятельности, специалистов по снабжению, по закупкам, переводчикам и менеджерам по продажам.