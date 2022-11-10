Проезд машин в двух районах Петербурга ограничат с 12 ноября

В двух районах Петербурга ограничат движение с 12 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в двух районах города с 12 ноября 2022 года ограничат проезд. Об этом автомобилистов предупредили в Государственной административно-технической инспекции города.

- В Василеостровском районе с 12 по 13 ноября будет ограничен проезд по проспекту КИМа от Железноводской улицы до Уральской улицы, - сообщили в ГАТИ.

В Пушкинском районе в поселке Шушары предстоит более серьезное перекрытие. Из-за ремонта асфальта на Московском шоссе с 12 ноября на месяц будет закрыт проезд по Экспедиторскому проезду и Колпинскому шоссе у Московского шоссе.

В ГАТИ напомнили, что до 12 декабря в Шушарах ограничен проезд по Московскому шоссе от Ленсоветовской дороги до административной границы города и закрыто движение транспорта по Колпинскому шоссе у Московского шоссе.