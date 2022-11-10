Большую катальную горку установят на Певческом мосту в Петербурге

На Певческом мосту установят катальную горку Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург постепенно начинает готовиться к встрече Нового года. В этом году праздник будет менее масштабный, чем обычно, так как часть бюджета была урезана для того, чтобы перенаправить деньги на поддержку мобилизованных. Однако без развлечений город не останется. Об этом 10 ноября 2022 года в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- На Певческом мосту установят большую катальную горку. Она будет большой, но не выше зданий, - сообщил Пиотровский.

Также он еще раз подтвердил, что новогоднего фейерверка в городе не будет. Концерт на Дворцовой площади тоже отменен.

Что касается праздничного настроения и украшений, то они останутся такими же, как были в прошлом году.