Памятный знак жертвам фашизма откроют в Гатчине

В парке Сильвия появится памятный знак жертвам фашизма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Гатчина Ленинградской области установят памятный знак жертвам фашизма. Его разместят в парке Сильвия в 180 метрах от Сильвийских ворот, где поисковиками была обнаружена траншея с останками мирных граждан, расстрелянных во время немецко-фашисткой оккупации Ленинградской области. Об этом 10 ноября 2022 года сообщили в администрации региона.

- Поисковики подняли останки 132 человек, среди них военнопленные, гражданские, женщины и дети. Было найдено много личных вещей: расчески, зеркальце, одежда и обувь. Все найденное поисковиками стало частью доказательной базы на «суде памяти» о признании факта геноцида мирных жителей Ленинградской области в годы войны, - рассказала депутат Госдумы Ольга Занко.

Памятный знак откроют во время работы Международного научно-практического форума «Без срока давности», который пройдет с 20 по 23 ноября.