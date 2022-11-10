В Доме книги на Невском проспекте будут продаваться произведения петербургских писателей

В обновленном Доме книги будет отдел с произведениями петербургских писателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Произведения петербургских писателей будут продаваться в обновленном Доме книги на Невском проспекте. Для них выделят специальный отдел. Оба петербургских союза писателей уже попросили авторов предоставить свои книги для отбора произведений.

- У нас два союза писателей. Они будут определять, какие книги будут продаваться в Доме книги. Будет отдельная зона для книг писателей из Петербурга, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) вице-губернатор Борис Пиотровский.

При этом речь не идет о благотворительности. Сам Дом книги, хоть и на 100% государственное, но коммерческое предприятие, которое должно зарабатывать деньги и получать прибыль. В том числе, чтобы окупить средства, вложенные в ремонт.

- У нас была очень непростая ситуация с Домом книги. Стояла задача вернуть его в государственные руки, чтобы его не перепрофилировали, чтобы он отвечал запросам горожан. Там должно быть петербургское книжное пространство с возможностью купить книги, почитать книги, прийти с детьми, посидеть в кафе. Сейчас определено, что 80% объема занимают книги, 20 - сопутствующие товары, - отметил Пиотровский. - На окупаемость Дом книги должен выйти к февралю.

Также в Доме книги можно будет купить книги из коллекции Издательского дома «Комсомольская правда».