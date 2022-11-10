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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:09

Петербург не будет закупать масштабные украшения к Новому году

Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Петербург не будет закупать новые украшения к Новому году

Петербург не будет закупать новые украшения к Новому году

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый год в Санкт-Петербурге в этот раз будет праздноваться более скромно, чем обычно. В городе отменили праздничный фейерверк и концерт на Дворцовой площади. Часть бюджета была урезана, чтобы направить ее на поддержку мобилизованных и их семей. Украшения будут использоваться те, которые были в прошлом году. Об этом 10 ноября 2022 года в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Те украшения, которые были в прошлом году, они не исчезнут. Никаких масштабных украшений в этом году мы не будем покупать, - отметил Пиотровский.

Насколько известно, главная елка на Дворцовой площади снова будет живой. Также для развлечения города на Певческом мосту установят катальную горку. Она будет большой, но не выше зданий.