Продажи квартир в Петербурге упали на 14%

Продажи квартир в Петербурге и Ленобласти упали на 11% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области упали продажи квартир на 11 процентов. По итогам октября 2022 года снижение наблюдается во всем регионе. За месяц было продано 4,7 тысяч квартир на сумму в 36,9 миллиардов рублей. Об этом 10 ноября пишет "Деловой Петербург".

- Средняя цена сократилась на 5 процентов до 204,2 тысяч рублей за квадратный метр. А доля с ипотекой наоборот выросла до рекордных 87 процентов. В Петербурге продажи квартир упали на 14 процентов, а в Ленинградской области на 5 процентов, - сообщает издание.

Напомним, что спрос на загородную недвижимость в Петербурге и Ленинградской области тоже сильно упал - на 43 процента. На данный момент покупатели интересуются загородными домами и участками на том же уровне, как это было до пандемии.