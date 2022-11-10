На канале Грибоедова натянули для сушки веревку с бельем и трусами

На канале Грибоедова вывесили сушиться белье.
Фото: СОЦСЕТИ
Необычную картину можно было наблюдать утром 10 ноября в самом центре Петербурга. Здесь кто-то развесил сушиться белье. Как в старые добрые времени. Веревку натянули через канал Грибоедова. Прохожие могли лицезреть чьи-то джинсы, майки, полотенца и трусы.
- 21-й век. Центр города. Белье висит над каналом напротив домов № 50 и 59. Людей рядом нет. Непонятно что это, - пишут петербуржцы в соцсетях.
Кто-то предполагает, что это такой арт-объект неизвестного художника, наиболее юморные горожане уверены, что белье - просто часть украшения Северной столицы к новогодним праздникам.
А третьи мрачно отмечают, что может кому-то действительно понадобилось высушить одежду после стирки.
- Жизнь заставит, еще не так раскорячишься, - вспоминают петербуржцы фразу из комедии «Особенности национальной охоты».