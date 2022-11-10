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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:41

На канале Грибоедова натянули для сушки веревку с бельем и трусами

Фото и видео очевидцы опубликовали в соцсетях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На канале Грибоедова вывесили сушиться белье.

На канале Грибоедова вывесили сушиться белье.

Фото: СОЦСЕТИ

Необычную картину можно было наблюдать утром 10 ноября в самом центре Петербурга. Здесь кто-то развесил сушиться белье. Как в старые добрые времени. Веревку натянули через канал Грибоедова. Прохожие могли лицезреть чьи-то джинсы, майки, полотенца и трусы.

- 21-й век. Центр города. Белье висит над каналом напротив домов № 50 и 59. Людей рядом нет. Непонятно что это, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Кто-то предполагает, что это такой арт-объект неизвестного художника, наиболее юморные горожане уверены, что белье - просто часть украшения Северной столицы к новогодним праздникам.

А третьи мрачно отмечают, что может кому-то действительно понадобилось высушить одежду после стирки.

- Жизнь заставит, еще не так раскорячишься, - вспоминают петербуржцы фразу из комедии «Особенности национальной охоты».