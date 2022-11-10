Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 ноября 2022 8:50

Полиция задержала мужчину за развращение мальчика в Гатчине

Взрослый мужчина уговорил подростка отослать ему интимные фото
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Развратника гатчинского мальчика нашли в нижегородском селе

Развратника гатчинского мальчика нашли в нижегородском селе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области нашла мужчину, который развращал мальчика из Гатчины. История началась еще в январе 2022 года, когда с подростком в социальных сетях стал списываться незнакомец и просил присылать ему интимные фотографии. Спустя время Следственный комитет узнал об этом и возбудил уголовное дело, сообщило 10 ноября 2022 года АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина познакомился в подростком в мессенджере уговорил мальчика присылать ему фотографии своих гениталий. Когда история вскрылась, Следственный комитет Гатчины возбудил уголовное дело, - рассказал источник.

Спустя несколько месяцев полиция смогла установить личность развратника. Им оказался 33-летний безработный житель села Шандрово Нижегородской области. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.