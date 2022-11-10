Полиция задержала мужчину за развращение мальчика в Гатчине

Развратника гатчинского мальчика нашли в нижегородском селе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области нашла мужчину, который развращал мальчика из Гатчины. История началась еще в январе 2022 года, когда с подростком в социальных сетях стал списываться незнакомец и просил присылать ему интимные фотографии. Спустя время Следственный комитет узнал об этом и возбудил уголовное дело, сообщило 10 ноября 2022 года АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина познакомился в подростком в мессенджере уговорил мальчика присылать ему фотографии своих гениталий. Когда история вскрылась, Следственный комитет Гатчины возбудил уголовное дело, - рассказал источник.

Спустя несколько месяцев полиция смогла установить личность развратника. Им оказался 33-летний безработный житель села Шандрово Нижегородской области. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.