Человек погиб в ДТП на дамбе у Кронштадта

На КАДе произошло смертельное ДТП. Фото: Яндекс.Карты

Смертельное ДТП произошло на внутреннем кольце КАДа на кронштадтской дамбе. Авария случилась утром 10 ноября на 137-м километре трассы между островом Котлин и Горской. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

- Сегодня, около 11:00 на Невской стороне КАД произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Есть один погибший. На место происшествия выехали работники экстренных служб, - уточняют в пресс-службе дамбы.

Сейчас на участке внутренней части КАДа в районе места ДТП из трех полос свободной для проезда осталась только одна. Со стороны Кронштадта собирается пробка. Водителям советуют следить за ситуацией и объезжать проблемное место по возможности.