Иномарка сбила 8-летнего мальчика на Васильевском острове в Петербурге

На Васильевском острове мальчик попал под иномарку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге иномарка сбила восьмилетнего ребенка. Авария произошла днем 9 ноября 2022 года на перекрестке Малого проспекта Васильевского острова и 8/9-й линии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 16:35 часов на регулируемом светофорами перекрестке автомобиль Kia Serato под управлением 43-летнего жителя Ленобласти поворачивал направо по зеленому сигналу светофора и сбил восьмилетнего ребенка, который тоже переходил дорогу на зеленый свет, - рассказал источник.

В результате удара мальчик получил множества травм. С места ДТП его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу №2.

Известно, что водитель иномарки за 2022 года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение за поворот на запрещающий знак.