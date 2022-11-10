Петербургу компенсируют деньги на проведение матчей чемпионата Европы по футболу

Петербургу вернут почти 27 миллионов, потраченных на проведение трех дополнительных игр Евро-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральный центр компенсирует Петербургу затраты на проведение дополнительных игр чемпионата Европы по футболу. Три матча Евро-2020 были перенесены в Северную столицу из Дублина, который не смог принять турнир по причине пандемии коронавируса.

- По результатам подтверждения фактически понесенных затрат на выполнение работ по организации проведения дополнительных матчей, расходы бюджета Санкт-Петербурга составили 26 миллионов 985 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Эту сумму городу перечислят из федерального бюджета. Соглашение о финансовом трансфере подписал губернатор Александр Беглов.

Напомним, что три групповых матча чемпионата Европы прошли в Санкт-Петербурге 14, 18 и 23 июня 2021 года. А всего город принял семь игр Евро-2020.