Полиция Петербурга задержала угонщиков автобуса на 4 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех мужчин, которые угнали автобус за 4 миллиона рублей. Инцидент произошел ночью 9 ноября 2022 года. 42-летний водитель после происшествия обратился за помощью к прохожей женщине, а та заявила в полицию. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Ночью 9 ноября в полицию Василеостровского района поступило сообщение от женщины о том, что к ней обратился прохожий, и сообщил что у дома 1А по Железноводской улице его избили и угнали автобус, на котором он работал, - рассказали в полиции.

Стражи порядка бросились на поиски транспорта. Вскоре у дома 70 по 9-й линии В.О. они нашли автобус. За рулем сидел 32-летний мужчина, в салоне находились еще двое мужчин 41 года и 34-х лет. Один из них оказался ранее судим.

Полиция выяснила, что водитель автобуса распивал в салоне спиртные напитки с этими мужчинами. После этого новые знакомые избили его, а когда водитель вышел из салона, мужчины угнали автобус.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.