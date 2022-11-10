МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 11 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пятницу, 11 ноября 2022 года, в Санкт-Петербурге ухудшится погода. МЧС Северной столицы предупредило об усилении ветра. Ожидается, что порывы будут достигать 17 метров в секунду.

- 11 ноября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Но, при этом, ветер будет теплый, юго-западный. Холодов он не принесет. 11 ноября в Петербурге также останется пасмурно и дождливо, а температура воздуха в дневные часы составит плюс 9-11 градусов, в ночные до 7-9 градусов выше нуля.

По данным синоптиков, 12 ноября сильный ветер сохранится, пройдет небольшой дождь, а температура воздуха станет даже немного повыше - до плюс 10-12 градусов.