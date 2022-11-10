Реновация продолжается: Минус ещё одна «хрущевка» в Красносельском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге активно проходит реновация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новый год с новым жильем! Оператор программы «Развитие застроенных территорий» (РЗТ) в Петербурге «СПб Реновация» договорился о расселении жилого дома в квартале Сосновая поляна 7-17. Он находится по адресу 2-я Комсомольская, 35 в Красносельском районе Петербурга.

Жильцы ветхого здания получили новые квартиры, построенные в том же квартале, или получили денежные компенсации.

Саму расселенную «хрущевку» будут сносить во втором квартале 2023 года. На ее месте построят новое современное здание по программе реновации.

СПРАВКА

Территория квартала Сосновая Поляна 7-17 ограничена проспектом Ветеранов, улицей Пограничника Гарькавого, проспектом Народного Ополчения, улицей Летчика Пилютова в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Квартал застроен домами 70-80-х годов. На его территории находился 51 жилой дом, 40 из которых подлежали расселению и сносу в рамках Адресной программы развития застроенных территорий в Санкт-Петербурге. В 2014-2015 годах по программе были построены 1-я и 2-я очереди из 5 домов. 230 новых квартир передали местным жителям хрущевок. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию 3-й очереди строительства.