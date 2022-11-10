Тактовое движение электричек запустят между Петербургом и Павловском с 11 декабря

Между Петербургом и Павловском будут ходить тактовые электрички. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тактовое движение электричек будет запущено между Петербургом и Павловском. Об этом договорились городской комитет по транспорту и РЖД. С 11 декабря в утренние и вечерние часы пик поезда будут курсировать каждые 10 минут.

- Отправление из Павловска: с 7:00 до 10:00 - каждые 10 минут; отправление из Санкт-Петербурга (Витебский вокзал): с 17:00 до 19:00 - каждые 10 минут, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

А в предпиковые часы, с 6:00 до 7:00 из Павловска и с 16:00 до 17:00 из Петербурга, интервалы составят 15 минут.

Для этого на линию выпустят дополнительно 18 поездов в 10- и 8-вагонном исполнении.

Время в пути от пункта «а» до пункта «б» займет 35 минут.

Запуск тактовых электричек должен интегрировать железную дорогу в систему городского общественного транспорта Петербурга.